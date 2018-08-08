Рабочими органами исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины на протяжении первого полугодия 2018 года зафиксировано 2385 несчастных случаев, связанных с производством, из которых 173 - смертельные. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество несчастных случаев уменьшилось на 4,2%, сообщает пресс-служба Фонда соцстрахования.

По аналитическим данным, наибольшее количество несчастных случаев, связанных с производством, произошло в Днепропетровской области - 14%, в Донецкой области - 12,5% и в городе Киеве - 8,9%. Количество травмированных в этих областях составляет 35,4% от общего количества по Украине.

Больше всего в отчетном периоде травмировались рабочие таких профессий: водитель автотранспортных средств (129), горнорабочий очистного забоя (65) и проходчик (58).

Среди причин несчастных случаев на производстве преобладают организационные - они составляют 64,8% от всех зафиксированных. В частности, речь идет о невыполнении требований инструкций по охране труда, невыполнении должностных обязанностей, нарушении правил безопасности движения, технологического процесса.