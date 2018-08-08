Днем во вторник, 7 августа, в тренировочной зоне военно-воздушных сил НАТО в Эстонии произошло ЧП — испанский истребитель Eurofighter по ошибке произвел запуск боевой ракеты класса «воздух-воздух».

Как сообщает Delfi, точная траектория движения ракеты, ее местоположение и статус выясняются.

У ракеты есть режим самоуничтожения, который должен сработать в воздухе в случае ошибочного запуска, но не исключено, что ракета приземлилась на землю.

Длина ракеты AMRAAM составляет 3,7 метра, диаметр — 18 сантиметров, ракета заполнена взрывчатым веществом.

Ракета исчезла из зоны видимости в 40 километров от Тарту в сторону севера.