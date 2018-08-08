Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных Сил, в Луганской области задержали боевика террористической организации «ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Северодонецка в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Вооруженный гранатометом и ручным пулеметом Калашникова, он участвовал в нападении на Луганский пограничный отряд и воинскую часть Национальной гвардии Украины.

Находясь на «должности командира взвода» ОПГ, злоумышленник руководил боевиками на незаконных блокпостах в районе поселка Металлист и в окрестностях Луганска. Оперативники спецслужбы задержали участника НВФ в Северодонецке, куда он приехал по личным делам.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с полицией.