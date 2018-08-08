также в разделеОбщество
В Харькове начали сборку экспериментального корпуса БТР-4
Скандальный замминистра спорта Гоцул подал в отставку 21
В центре Москвы развернули большой баннер с Сенцовым 36
В Украине сократилось число несчастных случаев на производстве 20
Украина и Аргентина договорились о передаче осужденных 14
«Не собираюсь останавливаться»: Сенцов написал послание украинцам 49
Сутки в ООС: 36 обстрелов, потерь среди военных нет 13
7 августа. Картина дня 22
В РФ заявляют, что состояние здоровья Сенцова удовлетворительное 18
На Прикарпатье судью поймали на взятке в €5 тысяч 20
Клыха вернули из психбольницы в колонию 17
Суд разрешил начать розыск врача-нарколога по делу Зайцевой 146
Житель Волыни пытался вывезти в Польшу девушек для сексуальной эксплуатации 23
Холодницкий одолжил своему заместителю более полумиллиона гривен 22
Апелляционный суд восстановил Бочковского в должности 130
Координатору С14 смягчили меру пресечения 28
Оксана Марченко о спорте в своей жизни: Вот потренируешься – и на душе легко 34
Адвокат: Состояние Сенцова ухудшилось, его пульс упал до 40 ударов в минуту 37

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных Сил, в Луганской области задержали боевика террористической организации «ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что житель Северодонецка в 2014 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Вооруженный гранатометом и ручным пулеметом Калашникова, он участвовал в нападении на Луганский пограничный отряд и воинскую часть Национальной гвардии Украины.

Находясь на «должности командира взвода» ОПГ, злоумышленник руководил боевиками на незаконных блокпостах в районе поселка Металлист и в окрестностях Луганска. Оперативники спецслужбы задержали участника НВФ в Северодонецке, куда он приехал по личным делам.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 260 Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование. Операция по разоблачению злоумышленника проводилась совместно с полицией.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги