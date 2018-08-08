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Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора обсудил с госсекретарем США Майком Помпео вопросы противодействия агрессии РФ, деоккупации Крыма и освобождения украинских политзаключенных, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Стороны поддержали подходы к дальнейшему противодействию российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, в том числе с учетом последних контактов между главами двух государств.

Порошенко поблагодарил Помпео за историческую декларацию о непризнании попытки аннексии украинского Крыма российским агрессором. В этой связи была отмечена приоритетность продолжения движения от политики непризнания аннексии к политике деоккупации Крыма.

Отмечено, что подходы США к политике в отношении России остаются четкими и недвусмысленными - пока Кремль не изменит свою конфронтационную политику, цена агрессии для России будет и дальше расти.

Стороны отметили, что политика санкций в отношении России будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, включая Крым. Попытки российской стороны нагнетать ситуацию и в дальнейшем будут получать адекватный ответ и увеличивать цену продолжающейся агрессии.

Собеседники обсудили важность скоординированных действий в рамках продвижения инициативы размещения международных миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса, включая возвращение контроля над неконтролируемым участком границы Украины с Россией.

Важное внимание было уделено вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, содержащихся в России и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму. «Должны усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, который голодает уже 86 день», - отметил Порошенко.

Глава Украинского государства и государственный секретарь США подтвердили решительную позицию Киева и Вашингтона относительно существующих вызовов в результате реализации проекта «Северный поток-2».

Помпео поздравил Порошенко с успешным началом процесса запуска антикоррупционного суда.

Стороны также обсудили актуальные вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США, в частности в сфере безопасности и обороны, а также поддержку прогресса нашего государства на пути реформ, в том числе в рамках развития сотрудничества с МВФ.
ForUm

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