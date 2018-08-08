Вчера вечером основатель и глава известного производителя электромобилей Tesla Илон Маск в очередной раз взбудоражил общественность, а заодно и фондовый рынок — он сообщил, что думает «сделать компанию частной» и готов выкупить все акции по цене $420 за штуку, сообщает Itc.ua.

Сразу оговорим, что окончательное решение о превращении Tesla из публичной компании в частную еще не принято и сейчас этот вариант только рассматривается.

Упомянутая Маском сумма примерно 20% больше цены акций непосредственно перед объявлением о планах по их выкупу. Сейчас в свободном обращении находится 169,79 миллионов акций компании.

Как отмечает Bloomberg, с учетом долговых обязательств нынешняя общая стоимость Tesla составляет около $82 млрд, а нынешняя доля Маска составляет порядка 20%, то есть выкуп всех остальных акций будет стоить примерно в $66 млрд. И это будет одной из крупнейших сделок такого рода. Само собой, при условии воплощения плана по выкупу в реальность.

Эксцентричный миллиардер утверждает, что якобы уже нашел средства для выкупа акций, отметив, что хотел бы сохранить всех существующих инвесторов. Последним он предложил не продавать акции, а сохранить их и перейти в частную форму владения.

Изначально Маск объявил о планах по выкупу акций Tesla, как обычно, в своем Twitter, но позже на сайте Tesla появилось официальное заявление. В своем обращении глава отметил, что, будучи публичной компанией, Tesla вынуждена распылять свое внимание и реагировать на краткосрочные вызовы, тогда как ее основная миссия требует полной концентрации на долгосрочных целях. Маск также упомянул об «огромном давлении» из-за ежеквартальных отчетов о прибыли, а также постоянных атаках со стороны заинтересованных лиц. Иными словами, выкупив акции и уйдя с биржи, Маск рассчитывает избавиться от негативного воздействия фондового рынка.

Остается добавить, что по итогам торгов 7 августа рост акций Tesla составил 10,99% – они подорожали до $379,57 за штуку. Реагируя на этот резкий скачок, биржа Nasdaq временно приостановила торги акциями Tesla. Сообщения Маска повлияли на рынок. Обычно компании приостанавливают торги перед подобными заявлениями, чтобы свести к минимуму скачки на бирже и соблюдать указания Комиссии по ценным бумагам США (SEC), поясняет Washington Post. Как отметил бывший председатель SEC Харви Питт, если эти сообщения о планах выкупа акций не соответствуют действительности, то у Маска могут возникать проблемы с регуляторами, поскольку подобные действия могут расцениваться как спекулянтство.