За прошедшие сутки, 7 августа, противник 36 раз открывал огонь по позициям Объединенных сил, в том числе 5 раз из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы осуществлялись по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Малинового, Новозвановки, Троицкого, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим противник обстрелял из минометов калибром 82 мм наши позиции у Крымского, Новолуганского, Лебединского и Широкино.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось.

По данным разведки, трое оккупантов уничтожены, девять – получили ранения.