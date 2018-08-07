В пункте пропуска «Ягодин» во время совместных мероприятий сотрудников оперативных подразделений Северного регионального управления Госпогранслужбы и следственных детективов Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области при попытке перемещения двух гражданок Украины в Республику Польша задержан 29-летний житель Волыни, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что женщин он перевозил с целью их дальнейшей принудительной сексуальной эксплуатации.

В поле зрения оперативных подразделений злоумышленник попал еще полгода назад. Всего в ходе оперативной разработки было задокументировано несколько фактов подготовки к совершению преступной деятельности. Злоумышленник, пользуясь уязвимым состоянием пострадавших, обещал устроить их на высокооплачиваемую работу в Польше, после чего вместе со своими сообщниками на территории соседнего государства, применяя методы обмана, загонял жертв в долговую кабалу и под предлогом предоставления определенных привилегий и услуг втягивал женщин в занятие проституцией.

Сейчас мужчине объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 149 УК (Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека), санкция которой предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Следствие продолжается.