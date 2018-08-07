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Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий одолжил своему заместителю Владимиру Кривенко более полумиллиона гривен на покупку квартиры.

Это следует из сообщения о существенном изменении в имущественном состоянии в Едином государственном реестре деклараций лиц, опубликованном на сайте НАПК, сообщает УНИАН.

Так, согласно данным реестра, полная стоимость приобретенного Кривенко жилья в Киеве составляет 2 миллиона 7 тысяч 113 гривен.

Также в реестре отмечается, что Холодницкий одолжил Кривенко 614 тысяч гривен. Права на квартиру площадью 86 квадратных метров заместитель Холодницкого получил 30 июля 2018 года.

При этом в этот же день Холодницкий ушел в отпуск на полтора месяца, за который получил 456 тысяч 780 гривен отпускных.

Напомним, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Сытник направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров возражения на вывод, которым рекомендуется ограничиться выговором для Холодницкого, и настаивает на его увольнении. 

26 июля Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров решила привлечь Холодницкого к дисциплинарной ответственности в виде выговора и не увольнять его.
ForUm

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