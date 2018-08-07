По состоянию на 1 августа, по предварительным данным, международные резервы Украины составили 17 млрд 748,5 млн долл. США (в эквиваленте), сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, за июль резервы сократились на 1,3% в первую очередь из-за осуществления платежей по государственному долгу, номинированным в иностранной валюте. На обслуживание и погашение государственного и гарантированного госдолга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу МВФ) было направлено 321,5 млн долл.

Также на объем резервов повлияли интервенции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Как и в июне, учитывая преобладание спроса на валюту над ее предложением в июле, Национальный банк продолжил продажу иностранной валюты на межбанковском рынке для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса. За прошедший месяц чистая продажа валюты НБУ составил 64,4 млн долл. США.

Кроме того, в первой половине июля Национальный банк купил 99,0 млн долл. США путем интервенции по выбору лучшей цены.

В то же время основным источником пополнения резервов в июле оставались поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме 130,9 млн долл. США и 60,5 млн евро.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса доллара США к другим валютам и банковских металлов) на сумму 45,9 млн долл. США.

В целом, по состоянию на 1 августа объем международных резервов покрывает 3 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, по состоянию на 1 июля международные резервы Украины составляли 17 млрд 978,2 млн долл.

По состоянию на 1 июня международные резервы составляли 18 млрд 119,7 млн долл.