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По состоянию на 1 июля, по предварительным данным, международные резервы Украины составили 17 млрд 978,2 млн долл., сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным регулятора, за июнь резервы сократились на 1,1% в связи с осуществлением платежей по государственному долгу, номинированным в иностранной валюте.

Во-первых, 562,4 млн долл. были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в инвалюте (кроме платежей в пользу МВФ), из которых 552,5 млн долл. - обслуживание и погашение по ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

Во-вторых, 162,0 млн долл. правительство и Национальный банк Украины уплатили в пользу Международного валютного фонда в течение июня.

Основным источником пополнения резервов в июне стали поступления в пользу правительства от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте, в сумме 539,4 млн долл. США.

В то же время, покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке перестала быть главным источником пополнения резервов, которым была в прошлые месяцы. Учитывая некоторое ухудшение внешней ценовой конъюнктуры для товаров украинского экспорта и спад интересов международных инвесторов к развивающимся рынкам, возможности Национального банка выкупать избыточное предложение иностранной валюты без давления на обменный курс гривны были ограничены. Также в июне Национальный банк впервые с января возобновил продажу иностранной валюты на межбанковском рыкну для сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 38,2 млн долл. США.

В целом, по состоянию на 1 июля объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, по состоянию на 1 июня  международные резервы Украины составляли 18 млрд 119,7 млн долл. 
ForUm

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