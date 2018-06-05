По состоянию на 1 июня, по предварительным данным, международные резервы Украины составили 18 млрд 119,7 млн долл. США (в эквиваленте), сообщает пресс-служба Национального банка.

Отмечается, что за май резервы сократились на 1,6% в связи с осуществлением платежей по государственному долгу, номинированным в иностранной валюте.

Во-первых, 455,1 млн долл. правительство и Национальный банк Украины уплатили в пользу Международного валютного фонда в течение мая.

Во-вторых, 214,4 млн долл. были направлены на платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в инвалют, из которых 126,2 млн долл. – обслуживание и погашение ОВГЗ и 185 млн долл. – обслуживание суверенных еврооблигаций Украины.

В НБУ подчеркнули, что в то же время основным источником пополнения резервов в мае оставалась покупка Национальным банком валюты на межбанковском рынке. Благодаря высоким ценам на товары украинского экспорта (металлы, руду и зерновые) на внешних рынках, а также увеличению предложения валюты со стороны банков, которым с начала апреля Национальный банк расширил возможности проводить собственные операции с иностранной валютой на межбанковском рынке.

При доминировании предложения иностранной валюты над спросом Национальный банк пользовался возможностью пополнить международные резервы, необходимые для обеспечения макрофинансовой стабильности, без противодействия укреплению обменного курса гривни. По итогам мая Национальный банк купил на межбанковском рынке 181,2 млн долл.

Также в прошлом месяце в резервы поступило 272,3 млн долл. США и 64,6 млн евро от размещения правительством ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривни к иностранным валютам) на сумму 162,3 млн долл.

В целом, по состоянию на 1 июня 2018 объем международных резервов покрывает 3,2 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Как ранее сообщал ForUm, международные резервы Украины выросли за апрель на 1,3% и на 1 мая составляли 18 млрд 421,1 млн долл.