Вчера, 6 августа, в 19:20 в Днипре на улице Набережная Заводская в результате дорожно-транспортного происшествия 2 человека погибли, еще один человек госпитализирован в больницу, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Предварительно установлено, что 40-летний водитель грузового автомобиля Mercedes-Benz Vario не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Daewoo Sens под управлением 33-летнего мужчины. После этого автомобиль Mercedes-Benz Vario выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем BMW, за рулем которого находилась 26-летняя женщина.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель Mercedes-Benz Vario и его пассажирка. Водитель автомобиля BMW доставлен в больницу. Водитель Daewoo Sens не пострадал.

В рамках открытого по ч. 3 ст. 286 уголовного производства полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.