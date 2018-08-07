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Во Львовской области с пищевым отравлением госпитализировали 17 человек, которые проживали в одном из отелей в селе Раковец, сообщает пресс-служба Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА. 

Так, 6 августа в период с 21:58 до 23:55 во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступили сообщения о госпитализации в состоянии средней тяжести во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу 17-ти пациентов с предварительным диагнозом ПТИ (пищевая токсикоз-инфекция), из них 16 детей (2001 - 2006 года), что остановились и питались в гостинице «Джем Раковец», по адресу: с. Раковец, Пустомытовского района.

Все госпитализированные – жители Шепетовского района Хмельницкой области.

Пациентам проводится комплекс лечебно-диагностических мероприятий в соответствии с клиническими протоколами МЗ.
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