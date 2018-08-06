Федеральное бюро расследований США задержало четырех граждан России.



Об этом сообщается на странице в Facebook генконсульства РФ в Нью-Йорке.

«В период с 1 по 3 августа 2018 г. нью-йоркским отделением Федерального бюро расследований США были задержаны четверо граждан России по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества», – сказано в сообщении.

«Один из них был арестован в Бостоне и эпатирован в Нью-Йорк, двое, как выяснилось позже из информации Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, местонахождение четвертого выясняем», - отметили в генконсульстве.