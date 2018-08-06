Министерство юстиции подаст в Европейский суд по правам человека новый судебный иск против России в отношении всех украинских политзаключенных.

Об этом в эфире 5 канала заявил заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов.

«На следующей неделе мы подаем межгосударственный иск против Российской Федерации в отношении всех наших политзаключенных, потому что это такая определенная категория людей, которых Россия специально преследует за их поддержку территориальной целостности Украины, за их проукраинскую позицию, похищая их в Крыму или на территории Российской Федерации», - сообщил замминистра.

Он объяснил, на что направлен этот иск будет в ЕСПЧ.

«Часто нет абсолютно никаких оснований в чем-то этих людей обвинять. Это могут быть наши журналисты или активисты, которых обвиняют в терроризме или какой-то другой дурости. Соответственно, подав этот иск в Европейский суд по правам человека, мы привлечем внимание к целой категории лиц. Поэтому обычно знают фамилии Сенцова, Кольченко, Сущенко, возможно еще несколько, но таких людей несколько десятков. И внимание Страсбургского суда обеспечит минимум то, что у них будут человеческие условия содержания», - убеждены в Минюсте.

Он также отметил, что Россия опасается международного осуждения и когда есть внимание международных организаций к конкретным украинцам, находящимся в тюрьме, для них улучшают условия содержания, позволяют посещения.

«А также это в перспективе возможность освободить их из-за решения Страсбургского суда ... Это тот путь, который мы выбрали для того, чтобы привлечь внимание к этой категории людей и таким образом, по решению суда, давить на Россию с требованием освободить их из-за беспочвенности их преследования», - подчеркнул Петухов.

Напомним, этом будет уже шестой иск, который Украина подает против России: 2 дела касаются аннексии Крыма и нарушения прав человека на полуострове, еще 2 – нарушений на Донбассе. Еще один иск касается вывоза в Россию группы детей с Донбасса.