В Италии в районе муниципалитета Фоджа (Апулия) перевернулся микроавтобус с сезонными рабочими, которые возвращались после работы в поле.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство ANSA.
Авария произошла возле населенного пункта Лесина.
Микроавтобус с болгарской регистрацией, который перевозил сезонных рабочих после работы в поле, врезался в грузовик с мукой.
В результате столкновения погибли 12 человек. Все они были выходцами из стран Африки.
Еще трое людей, в том числе водитель грузовика получили ранения. Их жизни ничто не угрожает.
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