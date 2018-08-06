В Италии в районе муниципалитета Фоджа (Апулия) перевернулся микроавтобус с сезонными рабочими, которые возвращались после работы в поле.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на агентство ANSA.

Авария произошла возле населенного пункта Лесина.

Микроавтобус с болгарской регистрацией, который перевозил сезонных рабочих после работы в поле, врезался в грузовик с мукой.

В результате столкновения погибли 12 человек. Все они были выходцами из стран Африки.

Еще трое людей, в том числе водитель грузовика получили ранения. Их жизни ничто не угрожает.