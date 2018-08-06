также в разделеОбщество
Костенко отказался комментировать свое пребывание в РФ до общения с СБУ 17
В Запорожской области в вагоне грузового поезда нашли два ящика гранат 10
На оккупированном Донбассе зарегистрировали рост количества тяжелого вооружения в 8,5 раз 11
В МИД не знают, есть ли у Костенко российский паспорт 23
У освобожденного в РФ украинца Костенко сломана рука 46
Дело Сущенко поступило в Верховный суд РФ 12
МИД: По всему миру задержаны, арестованы или осуждены более 10 тысяч украинцев 19
Суд арестовал подозреваемого в нападении на Гандзюк 26
В Запорожье 17-летняя девушка врезалась в авто полиции и наехала на двух пешеходов 36
Защита заявляет, что у подозреваемого в нападении на Гандзюк есть алиби 26
Организатору «убийства» Бабченко продлили срок ареста 28
Освобожденный из российской тюрьмы крымчанин вернулся в Украину 43
Названо имя подозреваемого в нападении на Гандзюк 76
Коболев пожаловался на постоянные угрозы в свой адрес 51
Столовая ВР закупила муку вдвое дороже, чем продают в Украине 140
Правила жизни от Халковского: «Украл контейнеры с Одесской таможни – вызывай попа» 260
Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайной пожароопасности 17
Налетчиков на харьковскую ювелирку задержали в Одесской области 29

Суд продлил срок содержания руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 8 сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Андрей Доманский. 

«Коллегией судей Апелляционного суда Херсонской области частично удовлетворены апелляционные жалобы защитников, определение следственного судьи отменено и постановлено новое определение, которым удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского до 8 сентября 2018 года», - написал он.

Как сообщал ForUm, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца. 11 июля ему продлили арест до 13 сентября

В его банковской ячейке нашли пистолет и более 200 тысяч долларов.

6 июля Вышинскому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги