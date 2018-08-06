Суд продлил срок содержания руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 8 сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Андрей Доманский.

«Коллегией судей Апелляционного суда Херсонской области частично удовлетворены апелляционные жалобы защитников, определение следственного судьи отменено и постановлено новое определение, которым удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского до 8 сентября 2018 года», - написал он.

Как сообщал ForUm, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского на два месяца. 11 июля ему продлили арест до 13 сентября

В его банковской ячейке нашли пистолет и более 200 тысяч долларов.

6 июля Вышинскому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) УК Украины.