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В понедельник, 6 августа, в Киеве неизвестные мужчины в черных масках ограбили женщину. Было украдено около 2 миллиона гривен.

В 17:55 по городу введен оперативный план «Перехват». Об этом сообщает Информатор  со ссылкой на источники.

Разыскивают черный Mitsubishi Lancer, номерной знак неполный — ХХ 9091 АІ или ХХ 9090 АІ. Нападавшие были одеты в черную одежду. Всем, кто владеет любой информацией, просьба сообщить на 102.

 
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