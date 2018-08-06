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Очевидцам удалось заснять мощный взрыв, прогремевший около аэропорта вблизи итальянского города Болонья, сообщает УНИАН.

Находившиеся неподалеку люди услышали перед взрывом громкий хлопок.

Подробных деталей о происшествии, как и информации о жертвах и пострадавших, пока нет.

По данным итальянских СМИ, взорвался грузовик, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества.
ForUm

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