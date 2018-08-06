В результате взрыва возле аэропорта итальянского города Болонья один человек погиб, еще 65 по меньшей мере получили ранения. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на издание Сorriere.it.

«Один человек умер и 65 получили ранения, 14 - серьезно: многие были поражены обломками», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на трассе в районе города Болонья произошел взрыв с последующим возгоранием на трассе неподалеку от аэропорта. Отмечается, что авария на шоссе спровоцировала взрыв и возгорание. Спасатели тушат огонь в районе города Борго Панигале.

По данным СМИ, трассу перекрыли в обоих направлениях; на место прибыли бригады скорой помощи и полицейский вертолет.