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В Лисичанске Луганской области до смерти забили 39-летнего военнослужащего, который приехал к родителям, сообщает отдел коммуникации областного главка полиции.

В полицию обратился 65-летний отец погибшего. Мужчина рассказал, что обнаружил изуродованное тело сына, который незадолго до трагедии приехал в родной город, чтобы навестить родителей, на приусадебном участке своего домовладения.

Во время осмотра полицейские выявило на теле погибшего с многочисленными телесными повреждениями.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установил лиц, которые причастны к совершению данного уголовного правонарушения и задержали 53-летнюю женщину и 49-ти и 51-летнего мужчин, местных жителей.

Задержанные отрицали свою причастность к преступлению, однако, под давление собранных полицейскими доказательств и свидетельств, сознались в содеянном.

По словам подозреваемых, в тот вечер они вместе с погибшим употребляли спиртные напитки. В ходе распития водки между задержанными и их знакомым возник конфликт, который перерос в драку. Во время драки подозреваемые с помощью деревянной палки и ножа нанесли пострадавшему многочисленные телесные повреждения несовместимые с жизнью.

По данном факту следователями Лисичанского отдела полиции открыто уголовное производство по признак уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».
ForUm

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