Испанская полиция задержала одного из лидеров международной русской мафии, а также еще двух его сообщников.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на испанское агентство EFE, задержанный считается третьим лицом в иерархии международной российской мафии. Задержание состоялось на его встрече с сообщниками, где они якобы планировали убийство члена конкурирующего клана, чтобы продемонстрировать свою силу в Европе.

Согласно информации полиции, преступников задержали в городе Марбелья на юге Испании. Видео операции было обнародовано в Twitter испанской полиции.

Трое задержанных, как отмечается, планировали реорганизовать преступную группировку, по которой был нанесен мощный удар в ходе операции правоохранителей в июне, когда были задержаны 129 человек (в том числе, семеро «воров в законе»). После сегодняшнего задержания полиция обыскала три жилых помещения и изъяла различные документы и компьютеры с информацией, а также поддельные польские и украинские удостоверения личности с именами задержанных.

В феврале этого года, депутат Госдумы России Владислав Резник и еще 17 подозреваемых лиц предстали перед судом в Испании по обвинению в отмывании денег для двух российских мафиозных банд. О так называемом «деле российской мафии в Испании» стало известно в 2008 году, после того как в Испании были арестованы несколько россиян, подозреваемых в связях с «Тамбовской ОПГ».

Всего в деле фигурируют 18 россиян. По версии следствия, все они входили в тамбовской-малышевскую объединенную преступную группу и были причастны к отмыванию денег на более 50 миллионов с 1996 года. Лидеры группировки – Геннадий Петров и Александр Малышев – находятся в розыске.

