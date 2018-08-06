также в разделеМир
В Южном Судане закончилась гражданская война 31
В Египте акула убыла чешского туриста 31
Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 142 человек 22
Испанская полиция задержала одного из главарей российской мафии 36
Ответственность за покушение на Мадуро взяли на себя «Фланелевые солдаты» 47
Мадуро обвинил в покушении на него Колумбию, те отвергают 20
Стивену Сигалу нашли работу в российском МИД 38
СМИ сообщили о тайном письме Генштаба РФ по Сирии в США 27
На президента Венесуэлы совершено покушение 48
В Сербии провели экстренное совещание Совбеза из-за риска обострения с Косово 41
В Росавиации рассказали детали крушения вертолета 31
Министр обороны Швеции обвинил Шойгу во лжи 63
В России разбился вертолет: 18 погибших 78
Тату-модель Зомби Бой найден мертвым в своем доме 75
Взрыв в афганской мечети унес жизни 25 человек 14
У США опровергли информацию о российской шпионке в посольстве в РФ 30
В Греции поезд протаранил стену железнодорожной станции 35
Филарет: Никакого насилия после томоса не будет 52

По меньшей мере 82 человека погибли в результате сильного землетрясения на индонезийском острове Ломбок. Десятки человек пострадали, сообщает Би-би-си.

Экстренные службы не исключают, что число жертв может вырасти.

Землетрясение магнитудой 7 вызвало разрушение зданий и перебои в электроснабжении, оно ощущалось и на соседнем Бали. Точных сведений о личностях погибших нет.

Неделю назад в результате другого землетрясения на острове погибли не менее 16 человек. Ломбок пользуется большой популярностью среди туристов благодаря хорошим пляжам и пешим маршрутам.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр последнего землетрясения находился недалеко от северного побережья Ломбока на глубине 10 км.

Геологи поначалу предупредили об опасности цунами, но чуть позже отменили предупреждение.

Представитель агентства по устранению последствий стихийных бедствий Индонезии сообщил Франс пресс, что в главном городе острова Матарам частично или полностью разрушено много зданий.

В нескольких районах Матарама зафиксированы перебои в подаче электричества.

Аэропорт на острове работает, несмотря на незначительные повреждения.

Землетрясение ощущалось несколько секунд и на Бали, где люди выбежали из зданий. Пациенты в больнице Денпасар на Бали были эвакуированы из здания, врачи продолжали лечить их на улице.

«Все посетители отеля бросились на улицу, я последовала их примеру. Люди просто заполнили улицы», - рассказала агентству Рейтер австралийская туристка на Бали Мишель Линдсей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги