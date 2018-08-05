В Сумах под поездом погибла известная телеведущая телекомпании «Академ TV» Юлия Тютченко. Об этом сообщил сотрудник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Владимир Крупецких.

По его словам, трагедия произошла 3 августа около 18:30 на участке железнодорожного пути «Сумы - Сумы-Товарная» в районе Голубых озер и улицы Героев Крут, передает УНИАН.



«Компания, в которой были сумчанка 1987 года рождения и ее муж, отдыхала на природе. Затем женщина решила пойти домой, а ее муж остался отдыхать дальше. В результате она попала под пассажирский поезд, который нанес ей травмы, несовместимые с жизнью», - сказал Крупецкий.

Тютченко много лет была ведущей телекомпании «Академ TV», но в последнее время перешла на другую работу.

