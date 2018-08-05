Президент Петр Порошенко в конце августа проведет совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины. Об этом сообщается в Facebook Главы государства.

«В условиях чрезвычайных вызовов нашем государстве очень важно иметь мощное и эффективное дипломатическое войско», - заявил Президент.

«В конце этого месяца в рамках совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины скоординируем действия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности государства и определим ключевые приоритеты по всему комплексу наших внешних сношений», - пояснил он.

Победы наших дипломатов не менее важны, чем наших воинов на фронте, резюмировал Порошенко.