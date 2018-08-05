Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова держит на контроле дело об избиении школьницы в Одессе.

Об этом она сообщила в Facebook.

«Держу ситуацию на контроле и еще раз призываю не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях», - отметила омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что пострадавшая получает всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

«О моральном аспекте того, что произошло, говорить не приходится ... На данный момент личности девушек установлены, открыто уголовное производство», - добавила она.

Как сообщал ForUm, ранее в соцсетях появилось видео, на котором группа 13-14-летних школьниц избивает ровесницу.

Полиция открыла дело по данному факту.