Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова держит на контроле дело об избиении школьницы в Одессе.
Об этом она сообщила в Facebook.
«Держу ситуацию на контроле и еще раз призываю не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях», - отметила омбудсмен.
Денисова подчеркнула, что пострадавшая получает всю необходимую помощь, в том числе психологическую.
«О моральном аспекте того, что произошло, говорить не приходится ... На данный момент личности девушек установлены, открыто уголовное производство», - добавила она.
Как сообщал ForUm, ранее в соцсетях появилось видео, на котором группа 13-14-летних школьниц избивает ровесницу.
Полиция открыла дело по данному факту.
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