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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова держит на контроле дело об избиении школьницы в Одессе.

Об этом она сообщила в Facebook.

«Держу ситуацию на контроле и еще раз призываю не быть равнодушными и сообщать о подобных случаях», - отметила омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что пострадавшая получает всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

«О моральном аспекте того, что произошло, говорить не приходится ... На данный момент личности девушек установлены, открыто уголовное производство», - добавила она.

Как сообщал ForUm, ранее в соцсетях появилось видео, на котором группа 13-14-летних школьниц избивает ровесницу.

Полиция открыла дело по данному факту.
ForUm

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