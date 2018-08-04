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УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу не разрешили посещение осужденного Олега Сенцова епископу Апостольской православной церкви Григорию, потому что заключенный не подал заявления о такой встрече.   

31 июля к начальнику УФСИН по вопросу посещения Сенцова в целях пастырского попечения обратился епископ Централизованной религиозной организации «Объединение православных общин апостольской традиции» Михнов-Вайтенко Г.А.

В соответствии с частью 4 статьи 14 Уголовно-исполнительного кодекса РФ к осужденным по их просьбе приглашаются священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в установленном порядке религиозным объединениям, по выбору осужденных. По заявлению осужденного и с письменного согласия священнослужителя проводится личная встреча, в том числе проведение религиозных обрядов и церемоний. «На момент обращения Михнова-Вайтенко от Сенцова к руководству колонии заявлений и просьб о приглашении и встрече с представителем указанной религиозной организации не поступало», - заявили в ведомстве.

Кроме того, в ФСИН заявили, что наличие или отсутствие у представителя религиозной организации доверенности не влияет на решение руководства учреждения УИС о допуске.

В целях обеспечения свободы совести и свободы вероисповедания осужденных за колонией закреплен священнослужитель русской православной церкви отец Максим, который регулярно посещает данное учреждение и проводит религиозные обряды и церемонии, а также личные встречи с осужденными. От осужденного Сенцова заявлений о предоставлении встреч со священнослужителем не поступало.

«При поступлении заявления от осужденного с просьбой о предоставлении ему встречи со священнослужителем, встреча будет организована в установленном законом порядке», - заверили в учреждении.

Как сообщал ForUm, Олег Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки 14 мая. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.

В июне сорвалась встреча Сенцова и архиепископа Климента.
ForUm

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