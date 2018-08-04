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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится новый порядок регистрации лицензий на пользование недрами в Крыму. Документ опубликован 3 августа на официальном портале правовой информации, сообщает Крым.Реалии.

Согласно закону, право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях будет предоставляться по решению правительства России, принятому по результатам аукциона на право пользования участками недр.

Закон предполагает, что с 1 октября 2015 года лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные государственными и иными официальными органами Украины до аннексии Крыма, признаются недействительными.

Госдума России на заседании 10 апреля приняла в первом чтении правительственный законопроект на пользование недрами в аннексированном Крыму.

В декабре 2017 года российское правительство одобрило законопроект о проведении аукционов по участкам недр в Крыму.
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