С 1 августа единственный действующий в Украине мусоросжигательный завод «Энергия» перешел вместе со столичными ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в управление коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». Сегодня завод продолжает работу и готовится к ежегодному ремонту, который продлится с 15 августа до 15 сентября включительно, сообщает пресс-служба КГГА.

«Сегодня мы продолжаем сжигать мусор, оставшийся у нас в бункере, и производить для города тепловую энергию. Для того чтобы начать ремонт, и котлы, и бункер должны быть пустыми. Мы специально останавливаем работу оборудования, чтобы его можно было полностью осмотреть. Нашему заводу 30 лет – это солидный возраст для такого предприятия. Оборудование достаточно изношено, поэтому его нужно регулярно проверять, ремонтировать и обновлять. Впереди отопительный сезон и мы должны быть уверены, что у нас все оборудование готово к зиме», - отметил директор завода Сергей Крикун.

Он добавил, что в этом году во время ремонта планируют заменить металлическую защиту бункера твердых бытовых отходов, паровые задвижки на общем паропроводе и питательные линии котлов (трубопроводы питания котлов водой), перевести около 20 метров теплотрассы, идущей от завода в город.

Сразу после завершения ремонта завод снова возобновит прием мусора и продолжит свою работу.

«Энергия» - единственный в Украине мусоросжигательный завод. Ежесуточно он принимает и утилизирует около 750 тонн твердых бытовых отходов столицы, это более 25% от общего количества мусора, которое ежесуточно производится в городе. Тепловая энергия, которая образуется на заводе в результате сжигания отходов, обеспечивает горячим водоснабжением жителей столичного массива «Позняки».