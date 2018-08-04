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Деснянский районный суд Чернигова рассмотрел административное дело в отношении мужчины, который 15 июля бросал бутылки в стелу Героев Небесной Сотни, и назначил ему наказание в виде 50 часов общественных работ. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

На правонарушителя полиция Чернигова составила протокол по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях – мелкое хулиганство.

Согласно закону, такие действия влекут за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Суд принял решение, что мужчина должен отработать 50 часов общественных работ, а также уплатить судебный сбор в размере 352 гривни.
ForUm

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