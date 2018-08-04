Сегодня, 4 августа, на линию «102» поступило сообщение о ДТП у села Ивановцы Мукачевского района.

По данным пресс-службы полиции Закарпатской области, на дороге столкнулись Volkswagen Tiguan, Volkswagen Transporter и Mercedes. Четырех пострадавших доставлены в больницу, все они получили разной степени тяжести травмы.

Пострадавшие являются жителями Черновицкой, Львовской и Одесской областей. По предварительной информации, Volkswagen Tiguan выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с Mercedes, а затем с Volkswagen Transporter. Полиция работает на месте происшествия и устанавливает все обстоятельства аварии.