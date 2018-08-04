В пятницу, 3 августа, примерно в 21:10 в селе Чаплинка Херсонской области военный комиссар, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя личным автомобилем «ВАЗ-2106» совершил наезд на супругов К., 1991 и 1996 года рождения.

Об этом сообщает Военная прокуратура центрального региона Украины.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина и женщина от полученных телесных повреждений погибли на месте, а двое несовершеннолетних детей остались без родителей.

Виновника трагедии задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Проводятся следственные и процессуальные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Военная прокуратура Южного региона Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.