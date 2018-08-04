Министр обороны Швеции Петер Гультквист отреагировал на слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о сотрудничестве скандинавской страны с НАТО, назвав их ложью. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на издание The Local.

«То, что описывает министр обороны России, - неправда. НАТО не имеет неограниченного доступа ни в финских, ни в шведских территориальных водах и воздушном пространстве», - цитирует Гультквиста издание.

Ранее Сергей Шойгу, выступая 24 июля на коллегии минобороны РФ, рассказал о якобы втягивании Финляндии и Швеции в структуры НАТО.

«В мае подписан договор, предусматривающий их полноправное участие в учениях альянса и возможность использования его системами управления войсками и оружием. За это НАТО получило беспрепятственный доступ к воздушному пространству и территориальным водам этих стран», - сказал Шойгу.

Петер Гультквист в ответ своему российскому коллеге заявил, что «Швеция свободна от военных альянсов и принимает собственные решения». Министр обороны добавил, что вход любого иностранного судна или самолета в территориальные воды или воздушное пространство Швеции возможен только после получения специального разрешения.