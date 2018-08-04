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Народный депутат от «Оппозиционного блока» Вадим Новинский опубликовал ответ Государственной миграционной службы о законности предоставления ему украинского гражданства. Об этом нардеп сообщил в Facebook.

«Миграционная служба уже неоднократно проверяла соблюдение процедуры и законность предоставления мне гражданства. Специально для прокуроров публикую официальный ответ службы, в котором четко сказано, что «нарушений законодательства Украины по вопросам гражданства не установлено», - отметил он.

Политик назвал обращение Генпрокуратуры в ГМС «очередным примером преследования политических оппонентов власти».

Напомним, Генеральная прокуратура проверяет законность предоставления украинского гражданства депутату Верховной Рады Вадиму Новинскому (фракция «Оппозиционный блок»). 

Российский бизнесмен Новинский получил гражданство Украины от тогдашнего президента Виктора Януковича 1 июня 2012 года.  
ForUm

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