Офис омбудсмена работает над тем, чтобы руководитель детского приюта в Рожище Волынской области был уволен.

Об этом заявила уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова во время встречи с журналистами, сообщает Укринформ.

«Сейчас мы работаем - обращаемся к Волынской ОГА, чтобы они отстранили этого заведующего, обращаемся к Национальной полиции, сейчас надзор процессуальный происходит за прокуратурой», - отметила она.

Денисова также возмутилась, что заведующий приюта, в частности, обращался об исчезновении одного из воспитанников только через два месяца после происшествия.

«Сейчас дети находятся в том же приюте, облгосадминистрация и полиция сделали там некий график дежурства. И теперь сообщили мне, что директор до сих пор не отстранен. То есть они, все эти чиновники, которые причастны к тому, что 5 лет происходят такие события в этом приюте – они не могут принять решение об отстранении, они все думают, кто же это решение примет. Мы поможем им принять такое решение», - добавила омбудсмен.

Ранее Денисова рассказала о многочисленных нарушениях в детском приюте, жестоком обращении с детьми, а также жалобах детей на сексуальные домогательства со стороны руководства учреждения.

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Следователи Главного управления Национальной полиции в Волынской области начали уголовное производство по факту совершения развратных действий в отношении воспитанницы приюта для детей в райцентре Рожище.