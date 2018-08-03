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1 августа сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Кировоградской области военнослужащего Вооруженных сил Украины, который находился в розыске с 2014 года. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Винницкого гарнизона.

Правоохранители установили, что в начале марта 2014 года старший солдат военной части, которая была дислоцирована в АР Крым, не явился на новое место службы на материковой части Украины. По информации СБУ, в течение 2015 года он проходил службу по контракту в вооруженных силах России. Уволившись со службы стране-агрессору, предатель впоследствии вернулся домой, в Александрийский район Кировоградской области.

В настоящее время проводятся следственные действия с целью проверки информации по содействию перебежчиком военному командованию России в разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Решается вопрос о возбуждении второго уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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