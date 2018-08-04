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Сотрудники Службы безопасности Украины в течение июля прекратили в пяти областях страны деятельность 11 администраторов в соцсетях, которые размещали в интернете антиукраинские материалы по указанию кураторов из российских спецслужб.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы задокументировали противоправную деятельность шести жителей Одессы, двух – Киевской области, жителя Бахмута в Донецкой области и жителей Черновицкой и Ивано-Франковской областей, которые были администраторами антиукраинских сообществ в российских социальных сетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

 

 

«Модераторы по указанию из России размещали в соцсетях материалы с призывами к изменению границ территории Украины и с поддержкой террористических организаций «Л/ДНР». За антиукраинскую деятельность злоумышленники получали денежное вознаграждение от российских кураторов», - говорится в сообщении.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства администраторов сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами размещения антиукраинских материалов и получения указаний от российских спецслужб.

Действия злоумышленников квалифицированы по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
ForUm

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