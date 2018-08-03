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ПАО «Укрзализныця» не управляет железнодорожным движением на оккупированной части Донбасса. Об этом в ответ на безосновательные обвинения некоего Олега Жданова, прозвучавшие в интервью изданию «Гордон», заявил директор регионального филиала «Донецкая железная дорога» «Укрзализныци» Сергей Бугаев.

По его словам, все средства связи компании на неподконтрольной территории ыключены.

«Укрзализныця» не осуществляет никакой деятельности в ОРДЛО. И речи не может быть о каком-то взаимодействии с оккупантами и сепаратистами. Заявления об этом ложь и провокация», - заявил Бугаев.

«Он бредит!» - такой была лаконичная реакция специалистов «Укрзализныци», занимающихся управлением движения на заявление Жданова.
ForUm

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