ПАО «Укрзализныця» не управляет железнодорожным движением на оккупированной части Донбасса. Об этом в ответ на безосновательные обвинения некоего Олега Жданова, прозвучавшие в интервью изданию «Гордон», заявил директор регионального филиала «Донецкая железная дорога» «Укрзализныци» Сергей Бугаев.

По его словам, все средства связи компании на неподконтрольной территории ыключены.

«Укрзализныця» не осуществляет никакой деятельности в ОРДЛО. И речи не может быть о каком-то взаимодействии с оккупантами и сепаратистами. Заявления об этом ложь и провокация», - заявил Бугаев.

«Он бредит!» - такой была лаконичная реакция специалистов «Укрзализныци», занимающихся управлением движения на заявление Жданова.