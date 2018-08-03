В одной из квартир в Староконстантинове Хмельницкой области произошел взрыв, в результате которого травмирован 14-летний подросток. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Трагедия произошла сегодня утром. Парень приехал в гости к отцу, который недавно вернулся из зоны АТО. Соседи услышали звук, похожий на взрыв, а затем увидели окровавленного подростка, который выбежал во двор и просил вызвать скорую помощь.
Правоохранители пока находятся на месте происшествия и устанавливают, при каких обстоятельствах ребенок травмировался, а также разыскивают отца мальчика.
По предварительным выводам специалистов взрывотехнической службы ГУНП Хмельницкой области, в руках школьника взорвался взрыватель УЗРГМ (универсальный запал ручной гранаты модифицированный).
У парня травмирована рука и обломками запала посечены нижние конечности. На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции. Также правоохранители устанавливают местонахождение отца, которого на момент трагедии дома не было.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время