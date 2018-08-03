Россия не предоставила доступ украинским консулам к задержанному в Брянской области водителю автобуса Винница - Москва Олега Чабана. Об этом сообщил представитель департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передают Українські Новини.

По его словам, 27 июня посольство Украины в России получило почтовое сообщение о задержании гражданина Украины в Брянской области, в то время как, по словам адвоката задержанного Юрия Билоуса, Чабан был задержан еще 19 мая.

«Это нарушение норм и принципов международного права, это нарушение Венской конвенции о консульских сношениях, как и консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией. Поскольку, согласно конвенциям, уведомление о задержании должно быть сделано в период до трех суток после задержания», - подчеркнул Кирилич.

4 июля посольство Украины в России обратилось в управление Федеральной службы безопасности в Брянской области с просьбой дать разрешение на посещение консулом задержанного украинца, находившегося тогда в СИЗО, 5 июля украинское посольство обратилось в МИД РФ нотой с ходатайством о посещении Чабана.

«На сегодняшний день у нас нет ни одного ответа от российской стороны о предоставлении разрешения на посещение консулом гражданина Украины», - заявил Кирилич.

Он также проинформировал, что 6 июля украинский консул выехал в Брянскую область и присутствовал на заседании областного суда на рассмотрении апелляции.

Адвокат сообщил, что водитель обвиняется в контрабанде, незаконной перевозке и хранении оружия, которое было найдено среди пассажирского багажа, к которому сам Чабан не имел никакого отношения.

Олега Чабана задержали 19 мая, в багажном отделении нашли партию пистолетов «Глок-19» и взрывные устройства. Владельца багажа, гражданина России, отпустили на свободу. Водителя автобуса, украинца, до сих пор удерживают в СИЗО в Брянске, неоднократно продолжая меру пресечения в виде ареста, без возможности получать надлежащую правовую помощь.