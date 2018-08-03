По состоянию на конец июля наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине подтверждают гибель 29 мирных жителей Донбасса с начала 2018 года. Об этом в ходе брифинга сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает 112 Украина.

«С 1 января и до конца июля наши наблюдатели подтверждают 161 жертву среди гражданского населения. 29 погибли и 132 были ранены», - рассказал Хуг.

Также в ОБСЕ констатируют уменьшение на 85% нарушений режима прекращения огня на Донбассе 26 июля – 2 августа.

«На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировали свыше 4 тыс. нарушений режима прекращения огня», - сказал Хуг.

Наблюдатели миссии, по его словам, зафиксировали также 57 единиц тяжелого вооружения, размещенных в нарушение договоренностей: 44 – на неподконтрольных и 13 – на подконтрольных украинскому правительству территориях.