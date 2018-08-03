также в разделеПроисшествия
В Днипре мужчины «устроили салют» из винтовки, ранив девушку 5
В Черниговской области перевернулся автобус: восемь пострадавших 12
ОБСЕ: С начала года погибли 29 жителей Донбасса, 132 – ранены 11
В Харькове горело здание академии 25
В Сумах застрелили бывшего депутата горсовета 40
Сутки в ООС: 28 обстрелов, ранены 4 военных 17
На Днепропетровщине взорвалась машина местного депутата 26
Авто лидеров одесского «Народного руху» намеренно протаранил грузовик 74
В Беларуси перевернулся пассажирский автобус «Киев – Таллинн» 38
На Одесчине ищут мальчика, который вышел в лиман на самодельном плоту 31
На Донбассе пропал украинский военный 55
На Тернопольщине авто задавило 8-летнюю девочку 14
Из-за непогоды в Украине обесточены 118 населенных пунктов 15
Сутки в ООС: 36 обстрелов, ранен 1 военный 17
Под Киевом столкнулись сразу 3 маршрутки, пострадали 4 человека 24
В канализационном коллекторе на территории части нашли тело военного 23
В Ивано-Франковске задержали мужчину, который за 100 тысяч продал сына 19
В Бердянске неизвестный застрелил ветерана АТО «Сармата» 204

В центре Симферополя 3 августа активист «поляны протеста» «Стрелковая» пытался совершить акт самосожжения, сообщает Крым.Реалии.  

Один из крымских татар, активистов «поляны протеста», облился горючей жидкостью и поджог себя, однако собравшимся удалось оперативно потушить загоревшуюся одежду на нем. Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.

Жители «поляны протеста» «Стрелковая», которые накануне протестовали против строительства забора, 3 августа пришли к зданию подконтрольной Кремлю Симферопольской городской администрации и потребовали встречи с властями.

Российские силовики 2 августа приехали на место строительства района «Крымская роза» под Симферополем, где протестовали против установки забора местные жители.

3 августа активисты планируют пойти в российскую администрацию Симферополя  по поводу событий на «поляне протеста».

На месте «поляны протеста» «Стрелковая», где крымские татары возвели дома, готовятся строить новый район на 9 тысяч человек под названием «Крымская роза». Кроме жилых домов, планируют возвести школы, детские сады, спортивные комплексы и магазины. Сейчас там живут преимущественно репатрианты.​
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги