В центре Симферополя 3 августа активист «поляны протеста» «Стрелковая» пытался совершить акт самосожжения, сообщает Крым.Реалии.

Один из крымских татар, активистов «поляны протеста», облился горючей жидкостью и поджог себя, однако собравшимся удалось оперативно потушить загоревшуюся одежду на нем. Перед поджогом мужчина заявил, что совершает акт самосожжения в знак протеста против произвола властей.

Жители «поляны протеста» «Стрелковая», которые накануне протестовали против строительства забора, 3 августа пришли к зданию подконтрольной Кремлю Симферопольской городской администрации и потребовали встречи с властями.

Российские силовики 2 августа приехали на место строительства района «Крымская роза» под Симферополем, где протестовали против установки забора местные жители.

3 августа активисты планируют пойти в российскую администрацию Симферополя по поводу событий на «поляне протеста».

На месте «поляны протеста» «Стрелковая», где крымские татары возвели дома, готовятся строить новый район на 9 тысяч человек под названием «Крымская роза». Кроме жилых домов, планируют возвести школы, детские сады, спортивные комплексы и магазины. Сейчас там живут преимущественно репатрианты.​