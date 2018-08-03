Крымский активист, политзаключенный Кремля Александр Костенко вышел на свободу из российской исправительной колонии №5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области России.
Ему предоставили жилье в Киеве.
В Российской Федерации задержали и арестовали водителя рейсового автобуса Винница-Москва, гражданина Украины Олега Чабана после нахождения в его автобусе взрывпакетов.
Полиция задержала подозреваемого в нападении на исполняющую обязанности управляющего делами мэрии Херсона, активистку Екатерину Гандзюк.
Следователи Главного управления Национальной полиции в Волынской области начали уголовное производство по факту совершения развратных действий в отношении воспитанницы приюта для детей в райцентре Рожище.
Четверо подозреваемых в убийстве ветерана АТО в Бердянске арестованы.
Следствие по делу о нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк передано Службе безопасности Украины.
В Сумах застрелили бывшего депутата городского совета и экс-директора Департамента градостроительства и земельных отношений Сумского городского совета Анатолия Жука.
Генеральная прокуратура проверяет законность предоставления украинского гражданства депутату Верховной Рады Вадиму Новинскому (фракция «Оппозиционный блок»).
В аннексированном Россией Крыму значительно ухудшилось состояние зеленого покрова на степной части полуострова из-за нехватки воды.
В Софиевской Борщаговке Киево-Святошинского района 18 человек отравились шаурмой.
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