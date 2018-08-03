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Секретная служба США опровергла информацию издания The Guardian о том, что в посольстве США работала сотрудница российской разведки. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, передает 112 Украина.

«Статья является безответственным и недостоверным репортажем, основанном на заявлениях «анонимных» источников», - указывается в заявлении.

Также представители Секретной службы заявляют, что предоставляли The Guardian опровержение еще до того, как статья была опубликована.

Отдельно уточняется, что россиянка, нанятая на работу в посольство США в России, не могла иметь доступа ни к какой секретной информации – таких сотрудников нанимают для выполнения переводов, работы с культурными аспектами, контактами и для оказания административной поддержки. Кроме того, такие сотрудники принимают участие в рабочем взаимодействии с ФСБ, МВД, ФСО и другими госструктурами. В статье же утверждается, что россиянка имела доступ к внутренней сети посольства, электронной почте и базам данных, в том числе с рабочими графиками президентов, вице-президентов США и их жен.

Также Секретная служба полностью отрицает утверждение, что она игнорировала сообщения о подозрительной деятельности сотрудницы.

Напомним, ране издание The Guardian обнародовало статью, в которой утверждается, что в посольстве США в РФ более 10 лет работала сотрудница, регулярно несанкционированно контактирующая с российскими спецслужбами.
ForUm

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