Российские официальные органы отказали Международной правозащитной организации Amnesty International в предоставлении доступа к украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову, который был незаконно приговорен в РФ к 20 годам заключения и 82 дня назад объявил голодовку.
Об этом сообщила директор украинского отделения организации Оксана Покальчук, сообщает Укринформ.
«Отказ в праве доступа к Олегу Сенцову недопустим. После почти трехмесячного голодания существует большая угроза его здоровью. Мы планировали посетить Олега вместе с независимым медицинским экспертом, который мог бы оценить состояние его здоровья. Такой визит необходим, чтобы развеять сомнения относительно состояния здоровья Олега и надлежащего оказания ему медицинской помощи», - подчеркнула Покальчук.
Она добавила, что организация в очередной раз призывает российскую власть освободить украинского политзаключенного.
«Amnesty International призывает к немедленному освобождению Сенцова и требует, чтобы он во время своего содержания имел доступ к квалифицированным медицинским работникам, которые смогут предоставить ему лечение на принципах медицинской этики, предусматривающих конфиденциальность, самостоятельность и информированное согласие. Также российские органы должны предоставить сотрудникам украинского консульства доступ к Сенцову», - заявила правозащитница.
Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.
В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.
14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время