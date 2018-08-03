Российские официальные органы отказали Международной правозащитной организации Amnesty International в предоставлении доступа к украинскому кинорежиссеру Олегу Сенцову, который был незаконно приговорен в РФ к 20 годам заключения и 82 дня назад объявил голодовку.

Об этом сообщила директор украинского отделения организации Оксана Покальчук, сообщает Укринформ.

«Отказ в праве доступа к Олегу Сенцову недопустим. После почти трехмесячного голодания существует большая угроза его здоровью. Мы планировали посетить Олега вместе с независимым медицинским экспертом, который мог бы оценить состояние его здоровья. Такой визит необходим, чтобы развеять сомнения относительно состояния здоровья Олега и надлежащего оказания ему медицинской помощи», - подчеркнула Покальчук.

Она добавила, что организация в очередной раз призывает российскую власть освободить украинского политзаключенного.

«Amnesty International призывает к немедленному освобождению Сенцова и требует, чтобы он во время своего содержания имел доступ к квалифицированным медицинским работникам, которые смогут предоставить ему лечение на принципах медицинской этики, предусматривающих конфиденциальность, самостоятельность и информированное согласие. Также российские органы должны предоставить сотрудникам украинского консульства доступ к Сенцову», - заявила правозащитница.

Как сообщал ForUm, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Его обвиняли в организации террористического сообщества и участия в нем, совершении террористического акта, а также по ряду других статей. Своей вины он не признал.

В настоящее время Сенцов находится в колонии города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа России.

14 мая Сенцов объявил о начале бессрочной голодовки. Он намерен продолжать голодовку даже до фатального конца. Единственным условием прекращения отказа от пищи он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых РФ.