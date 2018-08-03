Сегодня, 3 августа, ряд станций столичного метро изменят график работу в связи с проведением футбольного матча, сообщает пресс-служба КГГА.

«3 августа с 18:00 до 19:00 в работу некоторых станций метро будут внесены изменения в связи с проведением футбольного матча», - говорится в сообщении.

Так, станция метро «Олимпийская» не будет работать, «Площадь Льва Толстого» закрывается на вход, а «Дворец спорта» - на выход.

После 20:30 возможно ограничение для пассажиров на вход в эти станции.

3 августа в 19:00 на стадионе НСК «Олимпийский» состоится футбольный матч между командами «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк).