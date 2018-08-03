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С 27 до 31 августа будет приостановлен пропуск граждан на контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская», сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Акцентирую внимание жителей, что КПВВ будет работать в обычном режиме», - отметил заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.

По его словам, в случае согласования вопроса на заседании Трехсторонней контактной группы 22 августа, пропуск граждан будет приостановлен с 27 до 31 августа включительно. В это время будут проведены работы по монтажу временных конструкций и сооружений на территории пункта пропуска, а также их подключение к сетям электро - и водоснабжения и водоотведения, для чего необходимо привлечение значительного количества рабочих с использованием автотранспортных средств и тяжелой строительной техники. Понятно, что такие работы невозможно проводить во время его функционирования. Ведь ежедневно контроль проходят свыше 10 тыс. лиц.

«Прошу граждан заблаговременно спланировать свои поездки с учетом возможного прекращения работы КПВВ и с пониманием отнестись к временным неудобствам», – призвал Клименко.

Он также отметил, что уже завершены работы по организации на КПВВ »Станица Луганская» централизованной системы водоснабжения и водоотведения, внутреннего электроснабжения и детской игровой площадке. Завершается строительство укрытия, навесов-накопителей для посетителей пункта пропуска.

С учетом режима работы пункта пропуска, внесены коррективы в расписание движения общественного транспорта. Обустроены остановки пригородного транспорта, места посадки-высадки пассажиров, а также стоянки автобусов и других автотранспортных средств.

Из бюджета области на указанные цели выделено свыше 15 млн гривен.
ForUm

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