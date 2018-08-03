В аннексированном Россией Крыму значительно ухудшилось состояние зеленого покрова на степной части полуострова из-за нехватки воды.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак, сообщает «Украинская правда».

Отвечая на вопрос, как можно охарактеризовать состояние экологии в Крыму, Грымчак сказал: «Можно констатировать, что оно катастрофическое».

«Наши снимки со спутников показывают, что фактически на сегодня 70% зеленого покрова степного Крыма или полностью исчезло, или не соответствует тому состоянию, которое было в 2013 году.

Мы сравниваем снимки, которые были раньше и которые есть сейчас, и видим, что Крым начал возвращаться к состоянию, когда его освоение Украиной еще не началось. То есть к состоянию 50-х годов прошлого века. Речь идет не только о посевных площадях», - подчеркнул заместитель министра.

Основной причиной, по его словам, является нехватка пресной воды на полуострове.

«Исчезают или находятся на грани исчезновения лесополосы, плодовые сады, виноградники - то есть те насаждения, восстановление которых требует значительного времени», - добавил он.

«Но главная проблема - это резкое ухудшение качества грунтов. Бешеными темпами происходит минерализация плодородных слоев», - подчеркнул Грымчак.

Напомним, данные космической съемки свидетельствуют о значительном ухудшении состояния уникального растительного мира Крымского полуострова.