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Число пострадавших от отравления шаурмой В Киеве возросло до 83 человек, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

«По состоянию на 2 июня зарегистрировано 83 случая заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 12 случаев среди детей», - говорится в сообщении.

Проверки службы установили, что ни один субъект хозяйствования, с деятельностью которого связывают массовое отравление, не имеет необходимых документов. На данный момент эти МАФы закрыты.

Напомним, в Киеве люди отравились шаурмой, купленной в разных районах столицы. По состоянию на 1 августа, в Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей.

По данному факту начало уголовное производство по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. 
ForUm

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