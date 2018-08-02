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Во время досудебного расследования народный депутат Украины Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке госпереровота и терактов, не обращалась с предложением пойти на сделку со следствием.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на брифинге на полигоне «Альфа» в Киевской области, во время которого демонстрировалось оружие, с которым, как установило следствие, Савченко и Рубан планировали осуществить теракт, сообщает УНИАН.

«Надежда Савченко на данный момент ни лично, ни через свою защиту с таким предложением не обращалась. У нее пока что процветает эпистолярный жанр в общении с главами иностранных государств», - заявил он.

Напомним, 1 августа стало известно, что правоохранители завершили расследование по делу нардепа Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Адвокат заявил, что Рубан якобы хотел пойти на сделку со следствием, чтобы быть обменянным и добиться возвращения в Украину военнослужащих Украины».

Это якобы двое украинских военных, которые находятся в плену боевиков со времен так называемого Иловайского котла, то есть с августа 2014 года.

Однако, по словам защитника, на следующий рабочий день после подачи заявления в прокуратуру им предоставили поручения об окончании досудебного расследования.

Так как пока дело находится на этапе ознакомления с материалами, соглашение заключить невозможно.
ForUm

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